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كُتّاب وآراء
السرقة تحت التهديد تورّط عشرينيا بالدار البيضاء
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن ابن امسيك بمدينة الدار البيضاء من توقيف شخص له سوابق قضائية، يبلغ من العمر 25 سنة، إثر الاشتباه بارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال السرقات تحت التهديد.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من العثور بحوزة المشتبه به على عشرة هواتف محمولة من عائدات السرقة، فضلا عن ضبط ملابس تقليدية عبارة عن جلابيب وأوشحة يتم استخدامها في ارتكاب هذه الأفعال الماسة بالممتلكات.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر ذاته، فإن المشتبه به ارتكب رفقة أربعة أشخاص آخرين عملية سرقة استهدفت هواتف محمولة في ملكية سائق دراجة ثلاثية العجلات ومرافقيه. كما اقترفوا سرقة مماثلة، حيث سطوا على هاتفي شخصين كانا على متن حافلة للنقل الحضري، قبل أن يتم تشخيص هوياتهم جميعا وتوقيف أحدهم.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه تم إيداع المشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تتواصل التحريات والتدخلات الميدانية لضبط باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.