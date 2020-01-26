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كُتّاب وآراء
تخريب وسرقة سيارات يجرّان شخصا إلى التوقيف
أفادت مصادر هسبريس أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان أوقفت شخصا، يبلغ من العمر 27 سنة، إثر الاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل السيارات وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن مصالح الأمن كانت قد توصّلت بإشعار حول قيام شخص بإلحاق خسائر مادية بملك الغير، وتهشيم زجاج مجموعة من السيارات كانت مركونة بالشارع العام وسرقة بعض محتوياتها.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن عناصر الضابطة القضائية بأمن ابن سليمان تدخّلت في الوقت المناسب، وتمكّنت من توقيف المشتبه به، وحجز الأشياء المتحصلة من السرقة من داخل السيارات المستهدفة.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، قبل عرضه على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليه واتخاذ اللازم في حقه.