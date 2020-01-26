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كُتّاب وآراء
مواطن مغربي يفارق الحياة بسبب سقوط قذيفة بليبيا
لقي مواطن مغربي مقيم بليبيا مصرعه جراء سقوط قذيفة في منطقة عرادة بـ"سوق الجمعة"، شرق طرابلس، وفق ما أفادت به القنصلية العامة للمملكة في تونس، اليوم الأحد.
وأوضح بلاغ للقنصلية أنها "علمت بأسف شديد بوفاة المواطن المغربي (ع. ش.) البالغ من العمر 42 سنة والمقيم بليبيا، جراء سقوط قذيفة في منطقة عرادة بسوق الجمعة شرق العاصمة طرابلس مساء أمس السبت 25 يناير 2020".
و ذكرت القنصلية العامة أنها "باشرت مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فور توصلها بالخبر، إجراءات التعرف على أسرة المرحوم لابلاغها بهذا الخبر المفجع".
و أضاف المصدر أن القنصلية العامة باشرت باتخاذ الترتيبات اللازمة، بالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة، لترحيل جثمان المواطن المغربي، بعد إتمام الاجراءات القانونية والإدارية المعمول بها، إلى أرض الوطن ليوارى الثرى، معربة عن خالص تعازيها وأصدق مواساتها إلى أسرة الفقيد.
و أشارت القنصلية العامة للمملكة إلى أنها ستتابع تواصلها مع السلطات الليبية المختصة للوقوف على خلاصات البحث الذي تقوم به حول الظروف المحيطة بالحادث الأليم.