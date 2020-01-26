توقيف قاصر مرتبط بسرقات بالعنف في مدينة طنجة

هسبريس - عبد الواحد استيتو

أوقفت مصالح الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، اليوم الأحد، قاصرا يبلغ من العمر 16 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يتشبه في تورطه في ارتكاب عدة سرقات بالعنف وتحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وجرى توقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية عدة من أجل الأفعال الإجرامية نفسها، بمنزله في "حي بنكيران" ببني مكادة.

التدخل الأمني أسفر أيضا عن توقيف والدة وشقيقة وشقيق المعني بالأمر، الذين تتراوح أعمارهم بين 42 و19 سنة، وذلك بعد أن عرضوا عناصر الشرطة لمقاومة عنيفة ورشق بالحجارة، في محاولة لعرقلة عملية التوقيف.

وقد تم إخضاع كافة الموقوفين لبحث قضائي من قبل فرقة الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.