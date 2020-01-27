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الرئيسية | حوادث | ترويع الساكنة يقود شخصا إلى التوقيف في ميدلت

ترويع الساكنة يقود شخصا إلى التوقيف في ميدلت

ترويع الساكنة يقود شخصا إلى التوقيف في ميدلت
هسبريس من ميدلت
الاثنين 27 يناير 2020 - 05:28

تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية ميدلت، بتنسيق مع السلطة المحلية لقيادة أحواز جبل العياشي، من إلقاء القبض على شخص يشتبه في تورطه بشكل رئيسي في ترويع الساكنة المحلية.

وبحسب مصادر هسبريس، فقد تجندت عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية بحثا عن المتشبه فيه، واستمرت التحريات والأبحاث الميدانية بشأنه إلى أن تم إلقاء القبض عليه واقتياده إلى مركز الدرك الملكي حيث تم الاستماع إليه، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

وجاء توقيف المعني بالأمر بعد تقاطر مجموعة من الشكايات ضده، تتهمه بممارسة الترويع في حق الساكنة المحلية عن طريق التهديد بواسطة السلاح الأبيض والابتزاز والإزعاج، وعرقلة سير العمل العادي لمأوى سياحي، والسكر العلني.

وبعد إلقاء القبض على المتهم المدعو "ع. ا"، البالغ من العمر 30 سنة، استحسن السكان تدخل السلطة المحلية والدرك الملكي وتفاعلهما الإيجابي مع شكاياتهم ضده، موردين أن "اليقظة والاستباقية اللتين تعتمدهما المصالح الأمنية مكنتا من توقيف المتهم دون وقوع أي كارثة".

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