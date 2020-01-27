24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:25
|13:45
|16:32
|18:57
|20:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وقائع تاريخية تربط استقرار الحكم بالولاء القبلي والكفاءة السياسية
- من المرابطين إلى المرينيين .. أحقية الإمارة والتنافس على العرش
- زعيم المعارضة الفنزويلية "يكافئ" المغرب بزيارة مرتقبة إلى الرباط
- حركة المسافرين تنتعش في مطار "أكادير - المسيرة"
- تراجعات أداء العقار بالمملكة تخفض مبيعات الإسمنت في 10 سنوات
إسبانيا تستعد لمواجهة ترسيم الحدود البحرية المغربية في الأمم المتحدة (5.00)
- بودريقة: أخنوش أمل المغرب .. و"الأحرار" سيقود حكومة 2021 - (172)
- رصاص الشرطة في سلا - (122)
- إسبانيا تستعد لمواجهة ترسيم الحدود البحرية المغربية في الأمم المتحدة - (57)
- زعيم المعارضة الفنزويلية "يكافئ" المغرب بزيارة مرتقبة إلى الرباط - (53)
- أخنوش يوصي الشباب من أبيدجان بممارسة السياسة وتجنب العزلة - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترويع الساكنة يقود شخصا إلى التوقيف في ميدلت
تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية ميدلت، بتنسيق مع السلطة المحلية لقيادة أحواز جبل العياشي، من إلقاء القبض على شخص يشتبه في تورطه بشكل رئيسي في ترويع الساكنة المحلية.
وبحسب مصادر هسبريس، فقد تجندت عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية بحثا عن المتشبه فيه، واستمرت التحريات والأبحاث الميدانية بشأنه إلى أن تم إلقاء القبض عليه واقتياده إلى مركز الدرك الملكي حيث تم الاستماع إليه، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.
وجاء توقيف المعني بالأمر بعد تقاطر مجموعة من الشكايات ضده، تتهمه بممارسة الترويع في حق الساكنة المحلية عن طريق التهديد بواسطة السلاح الأبيض والابتزاز والإزعاج، وعرقلة سير العمل العادي لمأوى سياحي، والسكر العلني.
وبعد إلقاء القبض على المتهم المدعو "ع. ا"، البالغ من العمر 30 سنة، استحسن السكان تدخل السلطة المحلية والدرك الملكي وتفاعلهما الإيجابي مع شكاياتهم ضده، موردين أن "اليقظة والاستباقية اللتين تعتمدهما المصالح الأمنية مكنتا من توقيف المتهم دون وقوع أي كارثة".