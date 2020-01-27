مداهمة للدرك تمكّن من حجز "كيف" وشيرا بتاونات

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالورتزاغ، مساء الأحد، من حجز أزيد من طن من مسحوق "الكيف" ونحو 8 كيلوغرامات من مخدر "الشيرا"، وذلك إثر عملية مداهمة قامت بها لأحد المستودعات بدوار العزيب الكائن بجماعة تافرانت بإقليم تاونات.

مصادر هسبريس أفادت بأنه تم خلال هذه العملية توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، يشتبه في زراعته للقنب الهندي وتخزين وحيازة هذه الكمية من المخدرات داخل المستودع المذكور.

المصادر ذاتها أوضحت أنه تم إخضاع الشخص الموقوف لتدبير الحراسة النظرية لأجل البحث، فيما تم إحراق كمية "الكيف" المحجوزة بعين المكان، والاحتفاظ بالمحجوز من "الشيرا" لإحالته على مصالح الجمارك للاختصاص.