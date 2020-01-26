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الرئيسية | حوادث | جريمة قتل شاب ذبحا تهز مولاي إدريس زرهون

جريمة قتل شاب ذبحا تهز مولاي إدريس زرهون

جريمة قتل شاب ذبحا تهز مولاي إدريس زرهون
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 26 يناير 2020 - 21:23

اهتزت منطقة مولاي إدريس زرهون بضواحي مكناس، اليوم الأحد، على وقع جريمة قتل ذهب ضحيتها أحد شباب دوار العاشور، الذي تم العثور عليه مذبوحا من الوريد إلى الوريد بمكان خلاء غير بعيد عن مكان إقامته.

ووفقا لمصادر هسبريس، فإن الضحية، وهو شاب ثلاثيني وحديث عهد بالزواج، خلف وراءه زوجة حاملا، مشيرة إلى أنه اختفى عن الأنظار في ظروف غامضة، منذ أمس السبت، قبل العثور عليه مذبوحا.

المصادر ذاتها أضافت أن الحادث استنفر مصالح الدرك الملكي لمولاي إدريس زرهون، التي تواصل تحرياتها المكثفة بغية فك لغز هذه الجريمة، مشيرة إلى أن جثة الضحية أحيلت على التشريح الشرعي، بأمر من النيابة العامة المختصة باستئنافية مكناس.

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