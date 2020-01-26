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الرئيسية | حوادث | ستيني ينهي حياته شنقا بجماعة تروال قرب وزان

ستيني ينهي حياته شنقا بجماعة تروال قرب وزان

ستيني ينهي حياته شنقا بجماعة تروال قرب وزان
هسبريس من وزان
الأحد 26 يناير 2020 - 23:36

عثر، اليوم الأحد، على جثة شخص معلقة إلى غصن شجرة بواسطة حبل بدوار عين حداد التابع لجماعة تروال بإقليم وزان.

ووفق مصادر هسبريس، فإن المعني بالأمر، وهو رب أسرة يبلغ من العمر حوالي 68 سنة، كان قد اختفى عن الأنظار قبل أربعة أيام. وأضافت أن الواقعة تم اكتشافها بالصدفة، مرجحة فرضية الانتحار بحكم أن الستيني كان يعاني من اضطرابات نفسية قبل وفاته.

وانتقلت عناصر من الدرك الملكي لمجاعرة إلى مكان الواقعة، وعملت على نقل الجثة إلى مستودع الأموات، موازاة مع فتح تحقيق في القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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