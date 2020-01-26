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الرئيسية | حوادث | لحظات من الرعب والهلع على متن طائرة "لارام"

لحظات من الرعب والهلع على متن طائرة "لارام"

لحظات من الرعب والهلع على متن طائرة "لارام"
هسبريس من الرباط
الأحد 26 يناير 2020 - 23:41

عاش ركاب الرحلة رقم AT0719 القادمة من مدينة ليون نحو الدار البيضاء، اليوم الأحد، على متن طائرة للخطوط الملكية المغربية، لحظات من الرعب والهلع، بعد أن تعرضت الطائرة لاهتزازات حادة واختلال في التوازن.

وحكى مجموعة من ركاب الطائرة أن المشكل بدأ بعد ساعة من الإقلاع، حيث بدأت تظهر اضطرابات واضحة في توازن الطائرة، قبل أن تنزل مضخات الأوكسجين أتوماتيكيا فوق رؤوس المسافرين، الذين تعالت صيحاتهم وبكاؤهم وتلاوتهم الشهادتين، فيما أغمي على بعضهم.

وبعد حوالي 20 دقيقة من هذا الوضع، قال الركاب إن طاقم الطائرة تدخل في الأخير لطمأنتهم، قبل أن تتعرض الطائرة لانحراف كاد يفقدها توازنها أثناء النزول.

واعتبر الركاب أن وصول الطائرة بسلام كتب لهم جميعا أعمارا جديدة، بعد أن أيقنوا أن حادثة ما ستقع لا محالة أثناء الرحلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - البجعدي الاثنين 27 يناير 2020 - 00:06
لقدرالله وسقطت الطائرة وكنت مغربي لا تأمين لا ستة حمص أفضل الخطوط الأوروبية وأنصح عائلتي كذالك
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8
2 - momo frankfurt الاثنين 27 يناير 2020 - 00:08
الخطوط الملكية غير ربي اللي كيحفظها، الطائرات مهترئة، شي نهار دير شي فضيحة الله يحفظنا وصافي.
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