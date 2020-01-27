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الرئيسية | حوادث | تزوير يطيح بمقدّم شرطة ومعلّم سياقة في طانطان

تزوير يطيح بمقدّم شرطة ومعلّم سياقة في طانطان

تزوير يطيح بمقدّم شرطة ومعلّم سياقة في طانطان
هسبريس من الرباط
الاثنين 27 يناير 2020 - 14:07

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في مواجهة شخصين، أحدهما موظف شرطة برتبة مقدم شرطة؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات.

وأشارت المعطيات الأولية للبحث إلى قيام موظف الشرطة وشريكه، الذي يعمل بسيارة لتعليم السياقة بمدينة طانطان، بتزوير شهادات للسكنى في اسم الغير، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر أن موظف الشرطة كان يقوم بالولوج إلى النظام المعلوماتي الخاص بالوثائق التعريفية، واستعمال الشواهد المزورة في إنجاز وتجديد ملفات خاصة ببطائق تعريف إلكترونية خاصة بمرشحين لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة بمدينة طانطان، دون أن يكونوا من المقيمين بالمدينة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية.

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