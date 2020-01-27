توقيف شخصين بشبهة نقل المخدرات نحو الرباط

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الإثنين، شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى باحة للاستراحة بالطريق السيار بين مدينتي الخميسات وتيفلت، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة للكراء قادمين من إحدى مدن شرق المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 5520 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 33 و40 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.