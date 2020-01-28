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الرئيسية | حوادث | قضاء آسفي ينظر في ملف ترويج "أقراص مهلوسة"

قضاء آسفي ينظر في ملف ترويج "أقراص مهلوسة"

قضاء آسفي ينظر في ملف ترويج "أقراص مهلوسة"
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 28 يناير 2020 - 09:52

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي جمعة اسحيم بإقليم آسفي، الاثنين، على وكيل الملك لدى ابتدائية عاصمة عبدة، شخصا من أجل حيازة والاتجار بالمخدرات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي أوقفت المعني بالأمر متلبسا بحيازته كمية كبيرة من أقراص مهلوسة من نوع "إكستازي" و"وريفوتريل"، كان ينوي ترويجها داخل مدينة أسفي.

وأضافت أن عملية التوقيف تمت بعد نصب عناصر الدرك لكمين محكم إثر توصلها بإخبارية تفيد انتقال المعني بالأمر من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة آسفي.

وتابعت بأن "الموقوف وضع تحت المراقبة حين توجهه إلى حديقة عمومية بشارع محمد الخامس، حيث كان منتظرا أن يلتقي بأشخاص يمتهنون ترويج المخدرات، وحينها تمت محاصرته وتفتيشه، ما أسفر عن حيازته لكمية من الأقراص المهلوسة ومبالغ مالية وهاتف نقال".

يذكر أن المشتبه فيه تم اقتياده إلى مقر مركز الدرك الملكي، وفتح له محضر تمهيدي في سياق تعميق البحث والتحقيق معه.

كما تجدر الإشارة إلى أن التحقيق سيبقى مفتوحا للوصول إلى كل من له علاقة بالمعني الأمر.

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