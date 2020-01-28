الوقاية المدنية تنتشل جثة شاب من سد "أهل سوس"

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

انتشلت عناصر الوقاية المدنية بثكنة آيت باها، مدعومة بفرقة الضفادع البشرية التابعة للقيادة الجهوية، الإثنين، جثة شاب، في عقده الثاني، لقي مصرعه غرقا بسد "أهل سوس"، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة آيت امزال بالدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك كان يقطن بحي "تيباروين" في جماعة آيت باها، وتوارى عن الأنظار منذ نحو يوميْن، ما دفع عائلته إلى تقديم بلاغ بحث عن متغيّب لدى مصالح الدرك الملكي بآيت باها، قبل أن يكتشف والده ملابس تخصه بالقرب من سد "أهل سوس".

ودخلت مصالح الوقاية المدنية، منذ أمس، في حملة بحث واسعة وسط مياه السد سالف الذكر دون التمكن من الوصول إلى جثة الشاب؛ إذ واجهتها صعوبات كبيرة متعلّقة أساسا بطبيعة مكان الغرق، وواصلت عمليتها خلال الساعات الأولى من صباح الإثنين، انتهت بانتشال الجثة.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فقد فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت باها تحقيقا في أسباب وظروف غرق الشاب، وذلك تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية أكادير.

وقد وُجّهت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بأكادير، وأفادت مصادر هسبريس بأنه كان يُعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية.