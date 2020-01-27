24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2513:4516:3218:5720:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الملك محمد السادس يأمر بترحيل 100 مغربي من "ووهان الصينية" (5.00)

  2. سلسلة جديدة تقرب الأطفال من معرفة تاريخ المملكة (5.00)

  3. شغيلة الصحة تشكو "الخصاص" لاحتواء فيروس "كورونا" بالمغرب (5.00)

  4. همسات أم هلوسات؟ (5.00)

  5. تزوير يطيح بمقدّم شرطة ومعلّم سياقة في طانطان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جريمة قتل تجر 3 أشخاص إلى الاعتقال بتونفيت

جريمة قتل تجر 3 أشخاص إلى الاعتقال بتونفيت

جريمة قتل تجر 3 أشخاص إلى الاعتقال بتونفيت
ياسين أوشن من خنيفرة
الاثنين 27 يناير 2020 - 21:05

ألقى رجال الدرك الملكي بتونفيت القبض على ثلاثة أفراد من أسرة واحدة لضلوعهم في جريمة قتل في حق رجل من أنفكو بجماعة أنمزي، إقليم ميدلت.

وفي هذا السياق، قال مصدر أمني إن تفاصيل هذا الحادث تعود إلى صبيحة الأحد، بعدما عُثر على رجل في الأربعينات من عمره في حالة حرجة عقب تعرضه للضرب بواسطة فأس وسط مسجد، ما عجل بنقله إلى المستشفى الإقليمي بميدلت ومنه إلى المستشفى الجامعي بفاس، بيد أن إصابته الخطيرة أفضت إلى وفاته بالمستشفى.

وتابع المصدر نفسه، في تصريح لهسبريس، أنه فور علمهم بالحادث، انتقل رجال الدرك على وجه السرعة إلى عين المكان، وأسفرت تحرياتهم عن اعتقال شخصين يوم وقوع الحادث فيما ألقي القبض على الثالث اليوم الاثنين، ومن المقرر تقديمهم جميعا غدا الثلاثاء أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عزالدين لعيون الاثنين 27 يناير 2020 - 21:54
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حتى من دخل بيت الله لم يسلم من الإجرام أن لم يطبق شرع الله على المجرمين لن يتوقف هذا نزيف. لا يوجد مبرر لقتل النفس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.