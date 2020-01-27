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كُتّاب وآراء
جريمة قتل تجر 3 أشخاص إلى الاعتقال بتونفيت
ألقى رجال الدرك الملكي بتونفيت القبض على ثلاثة أفراد من أسرة واحدة لضلوعهم في جريمة قتل في حق رجل من أنفكو بجماعة أنمزي، إقليم ميدلت.
وفي هذا السياق، قال مصدر أمني إن تفاصيل هذا الحادث تعود إلى صبيحة الأحد، بعدما عُثر على رجل في الأربعينات من عمره في حالة حرجة عقب تعرضه للضرب بواسطة فأس وسط مسجد، ما عجل بنقله إلى المستشفى الإقليمي بميدلت ومنه إلى المستشفى الجامعي بفاس، بيد أن إصابته الخطيرة أفضت إلى وفاته بالمستشفى.
وتابع المصدر نفسه، في تصريح لهسبريس، أنه فور علمهم بالحادث، انتقل رجال الدرك على وجه السرعة إلى عين المكان، وأسفرت تحرياتهم عن اعتقال شخصين يوم وقوع الحادث فيما ألقي القبض على الثالث اليوم الاثنين، ومن المقرر تقديمهم جميعا غدا الثلاثاء أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية.