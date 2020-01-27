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الرئيسية | حوادث | مصالح أمن الفقيه بن صالح تفكك عصابة إجرامية

مصالح أمن الفقيه بن صالح تفكك عصابة إجرامية

مصالح أمن الفقيه بن صالح تفكك عصابة إجرامية
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الاثنين 27 يناير 2020 - 19:10

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الاثنين 27 يناير الجاري، شخصين يبلغان من العمر 29 و38 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات، ينشطان في إطار عصابة إجرامية متخصصة في السرقات بالكسر من داخل وكالات تحويل الأموال ومحلات صرف العملات وكذا المحلات التجارية.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد باشرت بداية الأسبوع المنصرم إجراءات معاينة عدة سرقات بالكسر استهدفت محلات تجارية وأخرى خاصة بتحويل الأموال بمناطق مختلفة بمدن الفقيه بن صالح، وخريبكة، وقلعة السراغنة وبني ملال، باشرت على إثرها أبحاثا وتحريات ميدانية مكثفة، مكنت من تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما تباعا.

كما أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الأمن بمساكن المشتبه فيهما بضواحي مدينة سوق السبت ومنطقة البروج بإقليم سطات، عن حجز معدات وأدوات حديدية تستعمل في كسر أقفال المحلات المستهدفة، كما مكنت أيضا من استرجاع خزنتين حديديتين ومجموعة من المعدات الإلكترونية وبعض المتحصلات من عمليات السرقة سبق وأن عمد المشتبه فيهم إلى التخلص منها بإلقائها انطلاقا من أعلى قنطرة على نهر أم الربيع بإقليم الفقيه بن صالح.

وفي المقابل، تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، تم تحديد هويتهما باعتبارهما مشاركين رئيسيين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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