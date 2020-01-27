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كُتّاب وآراء
أمن فاس يوقف متورطا في اعتداء بالسلاح الأبيض
تفاعلت ولاية أمن فاس، بسرعة وجدية مع مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الأحد 27 يناير الجاري، يوثق لواقعة قيام شخصين بتعريض ضحية للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام.
وأوضحت إجراءات البحث المنجزة أن هذه الواقعة جرت خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأحد 26 يناير الجاري، وذلك على خلفية تدخل الضحية لفض نزاع بين المشتبه فيهما وحلاق بحي النرجس بمدينة فاس، تطور إلى تعريضه بدوره لاعتداء جسدي من قبلهم، وهي القضية التي شكلت موضوع بحث قضائي مكن من توقيف أحد المشتبه فيهما في نفس اليوم، ويتعلق الأمر بشخص من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 32 سنة، فيما لازالت التحريات جارية من أجل توقيف شريكه بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له، وللكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية