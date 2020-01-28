أوضاع سيدي إفني تثير استنكار جمعية للمعطّلين

مصطفى البكار من تزنيت

قالت الجمعية الإقليمية للمعطلين فرع سيدي إفني، في بيان لها، إن "مدينة سيدي إفني، باعتبارها إحدى مدن المغرب المنسي، يزداد وضعها سوءا يوما بعد يوم؛ فلا حديث فيها عن التنمية إلا تنمية أرصدة ناهبي الثروة البحرية ومافيا الريع المالي والسياسي".

ونددت الوثيقة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، بـ"الوضعية المتردية للمستشفى الإقليمي الذي لا يقدم أبسط خدمة طبية، ولا يتوفر على أبسط الأجهزة الطبية الضرورية، كما هو الشأن لقطاع التعليم وما يعرفه من تزايد في نسبة الهدر المدرسي بشكل سنوي نتيجة الفقر المدقع وانعدام شروط التعلم المتعلقة بالمرافق الصحية والحالة المهترئة للحجرات الدراسية".

واستنكر البيان ذاته ما تعانيه "الجمعية الإقليمية للمعطلين بسيدي إفني من إقصاء ونهج لسياسة الآذان الصماء تجاه نضالاتها المشروعة وحق مناضليها المقدس في الشغل والعيش الكريم، فضلا عما تتعرض له من هجومات مسعورة".

كما أشار البيان نفسه إلى "الاعتصام الذي يخوضه مرضى القصور الكلوي أمام مركز تصفية الدم لأزيد من 15 يوما، دون أن يحرك أي مشاعر للإنسانية والحس بالمسؤولية لدى المسؤولين بالإقليم تجاه هذه المعركة التي جاءت كرد على بعض الممارسات اللامسؤولة التي تقوم بها بعض الجمعيات المهتمة بمرضى القصور الكلوي التي لا تعد إلا ملحقات للأحزاب السياسية".

وطالبت الوثيقة ذاتها بـ"تمكين الجمعية الإقليمية لمعطلي سيدي إفني من حقها في الشغل والعيش الكريم، ورفع الحيف الممارس ضدها باعتبارها التنظيم الوحيد للمعطلين بالمنطقة"، معبرة عن "إدانتها الشديدة لسياسات الإقصاء التي تنتهجها الدولة تجاه عموم ساكنة أيت باعمران وعزمها خوض معارك نضالية مفتوحة في الأيام القليلة المقبلة".