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الرئيسية | حوادث | مستشار جماعي يكبّل نفسه بالسّلاسل في الناظور

مستشار جماعي يكبّل نفسه بالسّلاسل في الناظور

مستشار جماعي يكبّل نفسه بالسّلاسل في الناظور
عبد الكريم هرواش من النّاظور
الاثنين 27 يناير 2020 - 22:45

دخلَ حمزة المنصوري، المستشار الجماعي بمدينة النّاظور، صباح اليوم، في اعتصام مفتوح أمام مقرّ جماعة بني بويفرور، بعد أن قيّد يديه ورجليه بالسّلاسل، مُهدّدًا بالدخول في إضراب مفتوح عن الطّعام، احتجاجًا على ما سمّاه "الحكرة والشطط في استعمال السلطة من طرفِ قائد قيادة ذات الجماعة".

وأوضح حمزة المنصوري، في تصريح لجريدة هيسبريس، أنّ احتجاجه يأتي في سياقِ التّنديد بـ"بطش قائد قيادة جماعة بويفرور، الذي أقدمَ على هدمِ بناية مشروعٍ أنشأه مع مجموعة من الشّركاء"، مشيرًا إلى "قيام المُشتكى به بارتكاب مجموعةٍ من الفظائع في حقّ ساكنة الجماعة؛ من بينها إغلاق عددٍ من المحلّات التّجارية دون سند قانوني".

وأضاف المتحدّث أن "خطوته الاحتجاجية تروم إيصال صوته وصوت كافّة المتضرّرين إلى ذوي السّلطة، لاتخاذ كافّة الإجراءات الضرورية لوقف المعنيّ بالأمر إلى حدّه".

وأبرز المستشار الجماعي سالف الذكر أنّه "مستعدّ لاتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية؛ من بينها خوض إضراب مفتوح عن الطّعام والمبيت ليلا أمام عمالة إقليم النّاظور في حالة ما إذا لم تتدخّل الجهات المسؤولة على خطّ قضيّته وقضيّة جميع المتضرّرين بجماعة بويفرور".

وشهد الشّكل النّضالي الذي خاضه حمزة المنصوري تعاطفًا من قِبل عددٍ من النّشطاء والفاعلين الجمعويين، الذين ردّدوا عبارات التضامن اللامشروط معه بعد انتقال المستشار الجماعي إلى أمام مقرّ عمالة إقليم النّاظور.

وحاولت الجريدة نيل رأي القائد حول التهم الموجهة إليه من طرف المستشار الجماعي، إلا أنه تحفّظ عن الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع بحكم عدم تخويله إمكانية الحديث إلى الصحافة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي جنوبي الاثنين 27 يناير 2020 - 23:04
الحرية أحيانا تثير عدة تساؤلات ماالغاية ؟ ولمصلحة من ؟ ...هذه طريقة إنتهازية ومبالغ فيها هناك قانون ومحاكم بالناظور كان علية أن يضع هو والمتضررين من سطوة هذا القائد شكاوي ومريضنا ما عندو باس
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2 - مجرد رأي الاثنين 27 يناير 2020 - 23:19
والله إنها السيبة بعينها كل من دب وهب يعتصم لرفض السلطة أو رجال السلطة أمر ما.
لكن الأخطر في ذلك هو فقدان هيمنة السلطة التي سوف تأدي إلى فوضى عارمة في المغرب وخصوصا في المناطق النائية فيجب على هذا المهرج والفوضوي أن يدخل السجن على مثل هته الأفعال التي تضر بإستقرار الأمن في الوطن.
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3 - مرتن بري دو كيس الاثنين 27 يناير 2020 - 23:19
لا يمكنه الكلام مع الصحافة....ويمكنه قمع المواطنين..وإظهار عظلاته على الذين حقرهم الزمان...فالقواد في جميع أنحاء المغرب وخاصة في البوادي متسلطون على الشعب ..ولا زالو يعيشون تحت غطاء القرن الماضي بان للقاءد كل شيء في وبت فرنسا كان القواد هم الحكام الاصليون في البوادي..والحجة أنهم تركوا لورثتهم الاف الهكتارات من الأراضي الصالحة للفلاحة والابار وكل شيء كانوا يطلبون لا يمنع القاءد منه...فالقايد هو كل شي...ومازال حاسبين على رأسهم فعلا هما كل شي...ويقول المثل في حقهم "شكون يقول الفاسد غطي بروحك.. " يعني حتى ولو القايد..لم يرتد سروالا..وأظهر ذكورته للعيان فمن الخوف ..لا يقولون له غطي روحك. .وهذا القصايد بحال وحدين آخرين ..مزال يعيشوا فايام الاستعمار...
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