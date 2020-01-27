مستشار جماعي يكبّل نفسه بالسّلاسل في الناظور

عبد الكريم هرواش من النّاظور

دخلَ حمزة المنصوري، المستشار الجماعي بمدينة النّاظور، صباح اليوم، في اعتصام مفتوح أمام مقرّ جماعة بني بويفرور، بعد أن قيّد يديه ورجليه بالسّلاسل، مُهدّدًا بالدخول في إضراب مفتوح عن الطّعام، احتجاجًا على ما سمّاه "الحكرة والشطط في استعمال السلطة من طرفِ قائد قيادة ذات الجماعة".

وأوضح حمزة المنصوري، في تصريح لجريدة هيسبريس، أنّ احتجاجه يأتي في سياقِ التّنديد بـ"بطش قائد قيادة جماعة بويفرور، الذي أقدمَ على هدمِ بناية مشروعٍ أنشأه مع مجموعة من الشّركاء"، مشيرًا إلى "قيام المُشتكى به بارتكاب مجموعةٍ من الفظائع في حقّ ساكنة الجماعة؛ من بينها إغلاق عددٍ من المحلّات التّجارية دون سند قانوني".

وأضاف المتحدّث أن "خطوته الاحتجاجية تروم إيصال صوته وصوت كافّة المتضرّرين إلى ذوي السّلطة، لاتخاذ كافّة الإجراءات الضرورية لوقف المعنيّ بالأمر إلى حدّه".

وأبرز المستشار الجماعي سالف الذكر أنّه "مستعدّ لاتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية؛ من بينها خوض إضراب مفتوح عن الطّعام والمبيت ليلا أمام عمالة إقليم النّاظور في حالة ما إذا لم تتدخّل الجهات المسؤولة على خطّ قضيّته وقضيّة جميع المتضرّرين بجماعة بويفرور".

وشهد الشّكل النّضالي الذي خاضه حمزة المنصوري تعاطفًا من قِبل عددٍ من النّشطاء والفاعلين الجمعويين، الذين ردّدوا عبارات التضامن اللامشروط معه بعد انتقال المستشار الجماعي إلى أمام مقرّ عمالة إقليم النّاظور.

وحاولت الجريدة نيل رأي القائد حول التهم الموجهة إليه من طرف المستشار الجماعي، إلا أنه تحفّظ عن الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع بحكم عدم تخويله إمكانية الحديث إلى الصحافة.