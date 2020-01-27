24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:25
|13:45
|16:32
|18:57
|20:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أزمة "دوزيم" المالية .. الصحافيون ينادون بتسوية ورطة مع الضرائب
- سجن بوركايز يوضح ملابسات موت عارضة أزياء
- "المتعاقدون" يراهنون على التصعيد بإفراغ المدارس وملء الشوارع
- "قيادة الأحرار" تنفي وجود صراع في شبيبة الحزب
- توعّك سائحة صينية ينشر الخوف بمدينة شفشاون
الملك محمد السادس يأمر بترحيل 100 مغربي من "ووهان الصينية" (5.00)
شغيلة الصحة تشكو "الخصاص" لاحتواء فيروس "كورونا" بالمغرب (5.00)
- جلسة مساءلة العثماني تتحول إلى تراشق بين "البيجيدي" و"الأحرار" - (123)
- "قيادة الأحرار" تنفي وجود صراع في شبيبة الحزب - (68)
- الملك محمد السادس يأمر بترحيل 100 مغربي من "ووهان الصينية" - (68)
- أزمة "دوزيم" المالية .. الصحافيون ينادون بتسوية ورطة مع الضرائب - (65)
- أعضاء من فرقة موسيقية يختارون "الحريڭ" بفرنسا - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مستشار جماعي يكبّل نفسه بالسّلاسل في الناظور
دخلَ حمزة المنصوري، المستشار الجماعي بمدينة النّاظور، صباح اليوم، في اعتصام مفتوح أمام مقرّ جماعة بني بويفرور، بعد أن قيّد يديه ورجليه بالسّلاسل، مُهدّدًا بالدخول في إضراب مفتوح عن الطّعام، احتجاجًا على ما سمّاه "الحكرة والشطط في استعمال السلطة من طرفِ قائد قيادة ذات الجماعة".
وأوضح حمزة المنصوري، في تصريح لجريدة هيسبريس، أنّ احتجاجه يأتي في سياقِ التّنديد بـ"بطش قائد قيادة جماعة بويفرور، الذي أقدمَ على هدمِ بناية مشروعٍ أنشأه مع مجموعة من الشّركاء"، مشيرًا إلى "قيام المُشتكى به بارتكاب مجموعةٍ من الفظائع في حقّ ساكنة الجماعة؛ من بينها إغلاق عددٍ من المحلّات التّجارية دون سند قانوني".
وأضاف المتحدّث أن "خطوته الاحتجاجية تروم إيصال صوته وصوت كافّة المتضرّرين إلى ذوي السّلطة، لاتخاذ كافّة الإجراءات الضرورية لوقف المعنيّ بالأمر إلى حدّه".
وأبرز المستشار الجماعي سالف الذكر أنّه "مستعدّ لاتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية؛ من بينها خوض إضراب مفتوح عن الطّعام والمبيت ليلا أمام عمالة إقليم النّاظور في حالة ما إذا لم تتدخّل الجهات المسؤولة على خطّ قضيّته وقضيّة جميع المتضرّرين بجماعة بويفرور".
وشهد الشّكل النّضالي الذي خاضه حمزة المنصوري تعاطفًا من قِبل عددٍ من النّشطاء والفاعلين الجمعويين، الذين ردّدوا عبارات التضامن اللامشروط معه بعد انتقال المستشار الجماعي إلى أمام مقرّ عمالة إقليم النّاظور.
وحاولت الجريدة نيل رأي القائد حول التهم الموجهة إليه من طرف المستشار الجماعي، إلا أنه تحفّظ عن الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع بحكم عدم تخويله إمكانية الحديث إلى الصحافة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
لكن الأخطر في ذلك هو فقدان هيمنة السلطة التي سوف تأدي إلى فوضى عارمة في المغرب وخصوصا في المناطق النائية فيجب على هذا المهرج والفوضوي أن يدخل السجن على مثل هته الأفعال التي تضر بإستقرار الأمن في الوطن.