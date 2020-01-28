مديرية التربية: هذه حقيقة انهيار "ورش ثانوية"

ياسين أوشن من خنيفرة

بعد سقوط سقف حجرة في طور البناء ضمن ورش بناء الثانوية التأهيلية الخليل بجماعة سيدي الطيبي، أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة بلاغا لتقديم توضيحات في الموضوع.

وجاء في بلاغ المديرية، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه "في إطار تنزيل المديرية لبرنامج عملها، وتنفيذا للمخطط الإستراتيجي لتنمية إقليم القنيطرة، وسعيا منها إلى توسيع العرض التربوي ومحاربة الهدر المدرسي، تم التأشير على إحداث الثانوية التأهيلية الخليل بجماعة سيدي الطيبي".

البلاغ نفسه أضاف أنه "على إثر توصل المديرية الإقليمية بخبر حدوث انهيار بالورش المذكور، انتقلت إلى عين المكان المصالح المختصة بالمديرية للبحث والتقصي في صحة الخبر، حيث تبين لها أن الأمر يتعلق بانهيار سقف حجرة واحدة بالطابق الأول من الجناح العلمي".

وأردفت الوثيقة عينها أنه "بتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن المشروع في طور الإنجاز (المهندس المعماري، مكتب الدارسات، مكتب المراقبة، المقاولة…)، تم تحرير محضر معاينة، وقع عليه الجميع، تقرر فيه إيفاد مختبر التجارب والدراسات من أجل إنجاز خبرة محايدة لتحديد مكامن الخلل، كما تقرر توقيف الأشغال إلى أن تصدر نتائج الخبرة".

وخلصت المديرية، في بلاغها، إلى أنها "تتابع المشاريع التي تمت برمجتها على صعيد الإقليم، من خلال زيارات ميدانية دورية يقوم بها مجموعة من التقنيين المختصين التابعين لمصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بالمديرية، قصد الوقوف عن كثب على مدى احترام تنفيذ الأشغال بمختلف الأوراش المفتوحة".