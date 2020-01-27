24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2513:4516:3218:5720:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الملك محمد السادس يأمر بترحيل 100 مغربي من "ووهان الصينية" (5.00)

  2. سلسلة جديدة تقرب الأطفال من معرفة تاريخ المملكة (5.00)

  3. شغيلة الصحة تشكو "الخصاص" لاحتواء فيروس "كورونا" بالمغرب (5.00)

  4. همسات أم هلوسات؟ (5.00)

  5. تزوير يطيح بمقدّم شرطة ومعلّم سياقة في طانطان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ولادة بالشارع العام تثير استنكار حقوقيين بكلميم

ولادة بالشارع العام تثير استنكار حقوقيين بكلميم

ولادة بالشارع العام تثير استنكار حقوقيين بكلميم
مصطفى البكار من تزنيت
الاثنين 27 يناير 2020 - 22:25

طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، في مراسلة موجهة إلى وزير الصحة، بفتح تحقيق في واقعة "اضطرار سيدة حامل إلى أن تضع مولودها في الشارع العام بمساعدة من زوجها، بعدما صدت في وجههما أبواب المستوصف المحلي إفران الأطلس الصغير إقليم كلميم"، كما جاء على لسان زوجها في شريط فيديو بثه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت الهيئة الحقوقية نفسها إن "سيدة حامل (ح. ل) تنحدر من دوار تغوني قبيلة ادو وسلام بإفران الأطلس الصغير رفقة زوجها (م. و) المزداد سنة 1989 قامت بوضع مولودها أمام المستوصف المحلي لإفران، الأحد على الساعة الثامنة و10 دقائق صباحا، بعدما صدت أمامهم الأبواب، فاضطر زوجها لتوليدها في الهواء الطلق مما وضع صحة الجنين والأم معا في خطر محدق".

وأشارت العصبة ذاتها إلى أن هذه النازلة تتنافى مع ما تنص عليه المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، الداعية إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية.

ونبهت العصبة الأمازيغية، في مراسلتها التي توصلت هسبريس بنسخة منها، إلى تزامن الواقعة مع "الوقت الذي تصارع فيه بلادنا الزمن لتقليص وفيات الأمهات أثناء الوضع وتبذل فيه الدولة مجهودات كبيرة من أجل الارتقاء في سلم التنمية البشرية العالمي".

ومن أجل نيل توضيح الجهات المسؤولة بخصوص الموضوع، اتصلت هسبريس بمولاي عبد الله الصافي، بصفته المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة كلميم وادنون، الذي أكد في تصريحه أن المديرية الجهوية ما زالت تباشر مسطرة البحث المتعلقة بهذه الواقعة وستخرج بتوضيح للرأي فور الانتهاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.