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كُتّاب وآراء
ولادة بالشارع العام تثير استنكار حقوقيين بكلميم
طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، في مراسلة موجهة إلى وزير الصحة، بفتح تحقيق في واقعة "اضطرار سيدة حامل إلى أن تضع مولودها في الشارع العام بمساعدة من زوجها، بعدما صدت في وجههما أبواب المستوصف المحلي إفران الأطلس الصغير إقليم كلميم"، كما جاء على لسان زوجها في شريط فيديو بثه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت الهيئة الحقوقية نفسها إن "سيدة حامل (ح. ل) تنحدر من دوار تغوني قبيلة ادو وسلام بإفران الأطلس الصغير رفقة زوجها (م. و) المزداد سنة 1989 قامت بوضع مولودها أمام المستوصف المحلي لإفران، الأحد على الساعة الثامنة و10 دقائق صباحا، بعدما صدت أمامهم الأبواب، فاضطر زوجها لتوليدها في الهواء الطلق مما وضع صحة الجنين والأم معا في خطر محدق".
وأشارت العصبة ذاتها إلى أن هذه النازلة تتنافى مع ما تنص عليه المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، الداعية إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية.
ونبهت العصبة الأمازيغية، في مراسلتها التي توصلت هسبريس بنسخة منها، إلى تزامن الواقعة مع "الوقت الذي تصارع فيه بلادنا الزمن لتقليص وفيات الأمهات أثناء الوضع وتبذل فيه الدولة مجهودات كبيرة من أجل الارتقاء في سلم التنمية البشرية العالمي".
ومن أجل نيل توضيح الجهات المسؤولة بخصوص الموضوع، اتصلت هسبريس بمولاي عبد الله الصافي، بصفته المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة كلميم وادنون، الذي أكد في تصريحه أن المديرية الجهوية ما زالت تباشر مسطرة البحث المتعلقة بهذه الواقعة وستخرج بتوضيح للرأي فور الانتهاء.