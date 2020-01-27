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كُتّاب وآراء
ترويج المخدرات يجرّ ثلاثينيا إلى الاعتقال بأكادير
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الاثنين، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأورد مصدر أمني أن هذه العملية الأمنية المشتركة مكّنت من ضبط سيارة خفيفة تم التخلي عنها بأحد أحياء المدينة، وبداخلها 63 كيلوغراما من مخدر الشيرا وكميات من مخدر القنب الهندي وصفائح ترقيم مزورة.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع المتورطين المفترضين في هذه القضية، وفقا للمصدر ذاته.