الدفاع يتخلى عن "بيدوفيل ليساسفة".. وأزمة نفسية تصيب الضحايا

هسبريس - عبد الإله شبل

وجد المتهم بهتك عرض قاصرات بالحي الحسني في الدار البيضاء، الذي بات معروفا بـ"بيدوفيل ليساسفة"، ويمثل أمام جنايات المدينة ذاتها، نفسه بدون محام ينوب عنه، بعدما انسحب دفاعه لثاني مرة مقررا عدم مؤازرته.

وعرفت الجلسة التي عقدت الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف، انسحاب دفاع "بيدوفيل ليساسفة"، ليكون بذلك ثاني محام يسحب نيابته عنه، وتقرر بذلك المحكمة تأجيل الملف إلى غاية 11 فبراير من أجل تعيين محام جديد له.

كما قررت الهيئة التي تنظر في الملف، في هذه الجلسة التي عرفت حضور آباء وأمهات القاصرات اللواتي تتحدث أسرهن عن تعرضهن لهتك العرض من طرف "بيدوفيل ليساسفة"، استدعاء الفتيات المعنيات للجلسة المقبلة.

ونزلت أسر القاصرات المعنيات بثقلها في هذه الجلسة، بعدما كانت تتغيب عن الجلسات السابقة، إذ تدخلت بعض فعاليات المجتمع المدني لإقناعها بضرورة الحضور ومواكبة القضية لاسترجاع كرامة القاصرات التي تم انتهاكها.

وأكدت المحامية شيماء مكاوي، دفاع الطرف المدني في هذه القضية، أن الملف سيكون جاهزا في الجلسة المقبلة، حيث ستتم المطالبة بأقصى العقوبات في حق المتهم "بيدوفيل ليساسفة".

من جهتها، شددت والدة طفلتين تعرضتا لهتك العرض، والتي تصر على متابعة المتهم لأخذ حق ابنتيها، على أنهما تعانيان نفسيا جراء هذا الأمر، ولَم يعد بإمكانهما حضور الجلسات ومعاينة المتهم الذي كان وراء هذه الأزمة النفسية.

وأكدت الأم ذاتها، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها تقدمت بشهادة طبية لرئيس الجلسة، صادرة عن طبيبة نفسية، من أجل تمكين ابنتيها من عدم الحضور وتذكر الوضع الذي كانتا تعيشانه بسبب المتهم.

وشددت المتحدثة نفسها على أن أسر الفتيات اللواتي تعرضن لهتك العرض من طرف المتهم المذكور يجب أن تحضر هذه المحاكمة إلى آخرها، حتى ينال "البيدوفيل" العقوبة التي يستحقها، معتبرة أن عدم حضورها تنازل ضمني عن متابعته.

وكانت الجلسة السابقة شهدت حالة إغماء أم لطفلتين من الضحايا داخل قاعة محكمة الاستئناف، ليتم نقلها على وجه السرعة صوب المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية.

وتفجرت هذه القضية في أكتوبر من السنة الماضية، بعدما خرجت مجموعة من القاصرات عن صمتهن ليكشفن تعرضهن لاعتداءات جنسية في مكان مهجور في منطقة ليساسفة بالحي الحسني بالدار البيضاء.