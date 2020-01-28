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كُتّاب وآراء
ضبط موظف ملتبس بالارتشاء في ابتدائية البيضاء
أسقط الرقم المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، التابع لرئاسة النيابة العامة، موظفا بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء في حالة تلبس بالارتشاء.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن رئيس قسم الشكايات بالمحكمة الابتدائية بعين السبع "س،ع" وقع في كمين، جرى تحت إشراف النيابة العامة، وهو متلبس بتسلم رشوة 5000 درهم.
وأكدت المصادر نفسها أن الموظف المذكور اعتقل بعدما تقدم مواطن متقاعد بشكاية ضده، يتهمه فيها بالابتزاز وطلب رشوة من أجل إلغاء مذكرة بحث صادرة في حقه.
ومن المنتظر، بعد استكمال التحقيق، أن يتم تقديم رئيس قسم الشكايات بالمحكمة الابتدائية عين السبع، يوم غد الأربعاء، أمام أنظار النيابة العامة المختصة من أجل الارتشاء.
وبتوقيف الموظف بمحكمة عين السبع، يَصل عدد الموقوفين في قطاع العدل الذين أسقطهم الرقم المباشر للنيابة العامة إلى سبعة أشخاص من أصل 111 حالة ارتشاء تم ضبطها من طرف الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة المختصة، منذ قرابة سنة ونصف على إحداثه.