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كُتّاب وآراء
السلطات تحبط عملية للهجرة السرية نواحي العرائش
أحبطت السلطات بالملحقة الإدارية السابعة بإقليم العرائش، ممثلة في قائد الملحقة وأعوان السلطة بها، في أولى ساعات صباح اليوم الثلاثاء، عملية للهجرة السرية حاول من خلالها 40 شخصا مغادرة البلاد في اتجاه إسبانيا انطلاقا من دوار الغديرة التابع لجماعة إقليم العرائش.
وقد تمكن المرشحون للهجرة من الفرار إلى وجهة مجهولة، في حين تمت مصادرة 7 براميل من البنزين، سعة كل واحد منها 30 لترا، وقارب مطاطي من طراز "زودياك"، إضافة إلى كيلوغراميْن من مسحوق الكيف. وقد جرى تسليم المحجوزات لأمن منطقة العرائش.