الشرطة توقف معتديا على فتاة بالسلاح الأبيض

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، شخصا يشتبه في تورطه في تعريض فتاة لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض.

وجرى توقيف المشتبه فيه، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، لحظة وصوله على متن حافلة للنقل الطرقي إلى محطة أولاد زيان بالدار البيضاء، وذلك بعد أن تم تحديد هويته باعتباره المتورط الرئيسي في تعريض الفتاة المذكورة، التي كانت تربطه بها علاقة سابقة، لاعتداء بالسلاح الأبيض بالمدينة القديمة بالدار البيضاء.

وأضاف المصدر أن الاعتداء تسبب للضحية في جروح على مستوى الوجه، وهي الواقعة التي سبق أن شكلت موضوع تسجيل فيديو لتصريحات الضحية تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.