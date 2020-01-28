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كُتّاب وآراء
الشرطة توقف معتديا على فتاة بالسلاح الأبيض
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، شخصا يشتبه في تورطه في تعريض فتاة لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض.
وجرى توقيف المشتبه فيه، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، لحظة وصوله على متن حافلة للنقل الطرقي إلى محطة أولاد زيان بالدار البيضاء، وذلك بعد أن تم تحديد هويته باعتباره المتورط الرئيسي في تعريض الفتاة المذكورة، التي كانت تربطه بها علاقة سابقة، لاعتداء بالسلاح الأبيض بالمدينة القديمة بالدار البيضاء.
وأضاف المصدر أن الاعتداء تسبب للضحية في جروح على مستوى الوجه، وهي الواقعة التي سبق أن شكلت موضوع تسجيل فيديو لتصريحات الضحية تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
la justice doit etre fait a la terre pas chez dieux
les juges doivent etre responsible devant la loi si leur jugement n est pas juste comme les medecin et autre
des voleur de la montre du roi en eu 125 ans juste pour le vole d un objet du roi,alors tu peut expose la vie d une femme avec des couteaux tu aurra qu elle que mois