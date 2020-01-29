حوادث السير بالمدن .. 11 قتيلا و1724 جريحا

هسبريس - و.م .ع

لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 1724 آخرون بجروح، إصابات 63 منهم بليغة، في 1272 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 يناير 2020.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 44 ألف و602 مخالفة، وإنجاز 10 ألف و581 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 34 ألف و021 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و883 ألف و275 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4074 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6412 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 95 مركبة.