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الرئيسية | حوادث | إحباط عملية لتهريب الأخطبوط بسواحل الداخلة

إحباط عملية لتهريب الأخطبوط بسواحل الداخلة

إحباط عملية لتهريب الأخطبوط بسواحل الداخلة
مصطفى البكار من تزنيت
الثلاثاء 28 يناير 2020 - 23:33

أحبطت مصالح البحرية الملكية العاملة بسواحل الداخلة، الثلاثاء، عملية تهريب كمية من الأخطبوط تقدر بحوالي ثلاثة أطنان كانت محملة على متن قارب صيد تقليدي بطريقة غير قانونية.

كما مكنت هذه العملية التي تمت بالقرب من قرية الصيد لاساركا، جنوب الداخلة، من اعتقال شخصين كانا على متن القارب المذكور.

وجرى الاحتفاظ بالموقوفين لفائدة البحث الذي تباشره عناصر الدرك الملكي في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد هوية بقية المتورطين في هذه الأنشطة الممنوعة.

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