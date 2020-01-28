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كُتّاب وآراء
الأمن يضبط كمية كوكايين بأمعاء مواطن مالي
علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أن الكمية الإجمالية من مخدر الكوكايين التي تم حجزها لدى مواطن مالي يبلغ من العمر 47 سنة، بلغ وزنها 1270 غراما.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء أوقفت المشتبه فيه، يوم الجمعة الماضي، بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار كوناكري، وذلك للاشتباه في تهريبه للمخدر داخل أمعائه.
وأضاف البلاغ ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بغرض استخراج الكبسولات من أمعائه، أسفرت في النهاية عن حجز الكمية المذكورة من مخدر الكوكايين على شكل 75 كبسولة.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.