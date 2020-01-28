محكمة دبي تدين الفنانة مريم حسين وتبرّئ الجسمي

هسبريس من الرباط

قضت محكمة استئناف دبي حكماً بالحبس شهراً بدلاً من 3 أشهر، مقروناً بالإبعاد عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة في حق الفنانة المغربية مريم حسين، وتبرئة غريمها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي من التهم الموجهة إليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة بدبي صالح الجسمي إلى القضاء بتهمة سب وقذف الفنانة سالفة الذكر، وإعادة نشر مقطع فيديو لها بث عبر "يوتيوب" أثناء وجودها في حفلة غنائية مع مطرب راب، حيث قام بتوجيه انتقادات إلى مقطع الفيديو؛ فيما وجهت النيابة إلى الممثلة ثلاث تهم، تتضمن السب والقذف ونشر مواد مخلة بالآداب وهتك العرض بالرضا.

وجر ى تداول هذه القضية في مرحلتها الابتدائية على مدى 12 جلسة قضائية ابتداء من شتنبر 2018، وحتى صدور الحكم فيها، سبقه استدعاء خبير من إدارة الأدلة الجنائية بشرطة دبي، قام بإعداد تقرير جنائي بناء على طلب محامي الجسمي، وقد استجابت المحكمة للطلب وتمت مناقشة الخبير من قبل المحكمة.

وكانت لائحة الدفاع عن المتهم قد أكدت عدم سب وقذف المتهمة، وإنما انتقاده الصور ومقاطع الفيديو المنشورة محل الدعوى.