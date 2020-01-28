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كُتّاب وآراء
انقلاب سيارة خفيفة يسلب حياة سيدة ضواحي طاطا
لقيت امرأة مصرعها على الفور، اليوم، في حادث انقلاب سيارة خفيفة على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين طاطا والجماعة الترابية تسينت.
كما خلفت الحادثة ذاتها إصابة السائق بجروح خطيرة استدعت نقله على متن سيارة إسعاف تابعة لمصالح الوقاية المدنية نحو قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي بمدينة كلميم، قصد إخضاعه للعلاجات الضرورية.
وفور علمها بالموضوع، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث، وقامت باتخاذ جميع التدابير اللازمة، موازاة مع إشرافها على توجيه جثة الهالكة نحو مستودع الأموات بمستشفى طاطا في انتظار تسليمها إلى ذويها بعد استكمال المساطر الإدارية المعمول بها، قصد دفنها بمسقط رأسها بدوار الزاوية الواقع بجماعة تسينت.