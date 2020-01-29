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الرئيسية | حوادث | مصرع راع غرقا في حوض مائي بالقصر الكبير

مصرع راع غرقا في حوض مائي بالقصر الكبير

مصرع راع غرقا في حوض مائي بالقصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الأربعاء 29 يناير 2020 - 00:03

لقي شخص شاب يبلغ من العمر 22 سنة، اليوم، مصرعه غرقا وسط حوض مائي للري بضيعة فلاحية بطريق العرائش بالقصر الكبير.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المفارق للحياة "م. ع" ينحدر من مدينة الصويرة، وكان يشتغل حارسا بضيعة فلاحية، حيث هم بإنقاذ "معزة" سقطت فجأة وسط حوض مائي؛ غير أن عدم إتقانه للسباحة جعله يغرق هو الآخر وسط الحوض.

وانتقلت السلطات المحلية وعناصر الأمن إلى عين المكان، حيث انتشلت عناصر الوقاية المدنية جثة الغريق بعد عملية بحث دامت حوالي ساعتين؛ فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد وملابسات الواقعة ظروفها.

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