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الرئيسية | حوادث | سبعيني ينهي حياة زوجة شقيقه بضواحي وزان‬

سبعيني ينهي حياة زوجة شقيقه بضواحي وزان‬

سبعيني ينهي حياة زوجة شقيقه بضواحي وزان‬
هسبريس من وزان
الثلاثاء 28 يناير 2020 - 22:55

ارتكب رجل سبعيني، مساء الثلاثاء، جريمة قتل بشعة في حق امرأة أربعينية بدوار أولاد امحمد، الواقع بنفوذ جماعة بني كلة في إقليم وزان.

المعطيات الأولية، التي توصلت بها جريدة هسبريس من مصدر مطلع، أشارت إلى أن الهالكة تبلغ من العمر حوالي 47 سنة تلقت ضربات قاتلة بواسطة مفك براغي "تورنوفيس"، على مستوى البطن من طرف الجاني الذي قام باستدراجها غير بعيد عن المنزل الذي تقيم فيه قبل أن ينفذ جريمته النكراء.

وأوضحت مصادر محلية متطابقة أن القاتل هو شقيق زوج الضحية، الذي يقيم معهما بالمنزل نفسه ويبلغ من العمر حوالي 68 سنة، مشيرة إلى أنه عسكري سابق بإحدى دول الخليج ويعيش مع أخيه بعد زواج فاشل وطلاق.

وفور علمها بوقوع الحادث، انتقلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي إلى دوار أولاد امحمد وتمكنت من إيقاف المشتبه فيه وحجز السلاح المستعمل في تنفيذ الجريمة. وبأمر من النيابة العامة المختصة، نقلت جثة الهالك نحو مستودع الأموات في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي؛ بينما جرى إخضاع المتهم لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي باشرته الضابطة القضائية في الموضوع، قبل إحالة على غرفة الجنايات بتطوان قصد متابعته وفق المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عزالدين لعيون الثلاثاء 28 يناير 2020 - 23:37
مبق ميتقال سوى لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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