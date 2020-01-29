24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:24
|13:45
|16:34
|18:59
|20:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تاريخ الدولة المغربية يتأرجح بين "الإيديولوجية والإرث الخلدوني"
- النموذج التنموي والأرشيف العمومي
- وزارة الممكن من المستحيل
- بالوثائق .. هذه قصة ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء
- حرائق الكتب العربيّة في الأندلس
الاتحاد الأوروبي ينتظر توافق الرباط ومدريد حول الحدود البحرية (5.00)
أمازيغ كاتب: تبون مفُروض على الجزائريين .. والأفكار أهم ثورة (5.00)
عباس: القدس ليست للبيع .. و"صفقة القرن" إلى مزبلة التاريخ (5.00)
- أساتذة يخشون فقدان "الهيبة بالأقسام" بعد حبس "أستاذ تارودانت" - (102)
- بالوثائق .. هذه قصة ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء - (89)
- جطو: ديون الدولة تضاعفت .. والفقر "يتفوق" على الاستثمارات - (82)
- "صفقة القرن" .. تجميد الاستيطان والقدس عاصمة موحدة لإسرائيل - (75)
- التوفيق: بناء مساجد المغرب يتطور .. و"إيزو" تتويج للرعاية الملكية - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
القضاء يدين رئيس جماعة بأزيلال بالحبس النافذ
أدانت غرفة جرائم الأموال باستئنافية مدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، الرئيس السابق لجماعة تنانت بأربع سنوات سجنا نافذا، بتهم تتعلق بالتزوير واختلاس وتبديد المال العام؛ كما حكمت في القضية ذاتها على ثلاثة أشخاص بالحبس النافذ لمدة تتراوح ما بين سنتين وثلاثة أشهر بتهم تتعلق بالمشاركة في التزوير واختلاس وتبديد المال العام.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى فبراير 2019، إذ كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت رئيس جماعة تنانت بأزيلال، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مع مقاولين اثنين، ووضعتهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك بعد الاستماع إليهم تمهيديا؛ فيما تقررت متابعة آخرين في حالة سراح مؤقت.
وجاء توقيف رئيس الجماعة تنانت بعدما تقدم أربعة مستشارين بالمجلس الجماعي بشكايات للقضاء يتهمونه فيها بـ"هدر أموال عمومية، وارتكاب عدد من الخروقات، من ضمنها صرف اعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمام الأشغال، وتسليم مشاريع وأداء مستحقات خارج الضوابط القانونية"؛ إلى جانب تهم أخرى تتعلق بـ"شبهة تزوير محضر وإصدار سندات طلب وهمية وصرف اعتمادات وتمرير صفقات عمومية بطرق غير قانونية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
قدوة لعباد الله.وعقوبتهم يجب ان تكون اشد باعتبارهم يمثلون المواطنين . يجب محاسبتهم ومحاكمتهم بالاقصى لانهم خانوا الامانة..وخيبوا آمال منتخبيهم وتصرفوا بطريقة غير قانونية في مال الشعب...المنتخبون جعلوا من سيارات الدولة ومن كراسي المسؤولية ملكية خاصة بهم .يتحكمون في رقاب الناس حسب هواهم.ولو كانوا يدركون انهم سيحاسبون في يوم من الايام لما ترشح احدهم لمنصب المسؤولية....لذلك سمي المغرب ببلاد الغرائب والعجائب.