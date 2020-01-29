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الرئيسية | حوادث | القضاء يدين رئيس جماعة بأزيلال بالحبس النافذ

القضاء يدين رئيس جماعة بأزيلال بالحبس النافذ

القضاء يدين رئيس جماعة بأزيلال بالحبس النافذ
حميد رزقي من أزيلال
الأربعاء 29 يناير 2020 - 12:50

أدانت غرفة جرائم الأموال باستئنافية مدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، الرئيس السابق لجماعة تنانت بأربع سنوات سجنا نافذا، بتهم تتعلق بالتزوير واختلاس وتبديد المال العام؛ كما حكمت في القضية ذاتها على ثلاثة أشخاص بالحبس النافذ لمدة تتراوح ما بين سنتين وثلاثة أشهر بتهم تتعلق بالمشاركة في التزوير واختلاس وتبديد المال العام.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى فبراير 2019، إذ كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت رئيس جماعة تنانت بأزيلال، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مع مقاولين اثنين، ووضعتهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك بعد الاستماع إليهم تمهيديا؛ فيما تقررت متابعة آخرين في حالة سراح مؤقت.

وجاء توقيف رئيس الجماعة تنانت بعدما تقدم أربعة مستشارين بالمجلس الجماعي بشكايات للقضاء يتهمونه فيها بـ"هدر أموال عمومية، وارتكاب عدد من الخروقات، من ضمنها صرف اعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمام الأشغال، وتسليم مشاريع وأداء مستحقات خارج الضوابط القانونية"؛ إلى جانب تهم أخرى تتعلق بـ"شبهة تزوير محضر وإصدار سندات طلب وهمية وصرف اعتمادات وتمرير صفقات عمومية بطرق غير قانونية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - احمد الأربعاء 29 يناير 2020 - 12:54
دوروا عليهم كلهم هادوك رؤساء الجماعات المخير فيهم ما عندوش الباك وربما حتى الشهادة الابتدائية حاكم هم بالقانون باش تردعوا وما يعودوش ترشحوا العام الجاي، رآها فضيحة كبيرة آلاف المتخرجين من مهندسين واطباء وحتى ربابنة الطائرة ودكات ة في كل الميادين يهلكهم الشوماج وحطين لينا اميين باش زعما سيروا ملايير في الجماعات المحلية اظن ان هذا النموذج في تسيير الشأن العام اكل عليه الدهر ،يارحمان يارحيم لا تسلط علينا جهالا يحكموننا
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2 - ابراهيم برنيشة الأربعاء 29 يناير 2020 - 13:03
لمحاربة الفساد والمفسدين يتوجب إقرار عقوبة مشددة ضد كل متلبس بجريمة فساد او رشوة،والتشهير بصاحبها،ومصادرة امواله وأموال اقربائه الى الدرجة الرابعة،فالدول التي حاربت الفساد كانت لا تتهاون في إنزال اقصى العقوبات بالفاسدين،وقد تصل الى حد الاعدام،والاحكام القضائية مدونة بهذا الصدد،وكذلك نتائج هذه التدابير وفعاليتها.
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3 - boui الأربعاء 29 يناير 2020 - 13:06
ا ين مراقبة وزارة الما لية اثناء مراقبة التاشير على الحوالة ام ان هنا طرق اخرى ملتوية قام بها الرئيس لارضاء المقاول وما اكثرها. المحاسبة هي وحدها التي ستجلب المواطن للانتخابات .
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4 - مرتن بري دو كيس الأربعاء 29 يناير 2020 - 13:06
....مع كل هذا..هل مال الدولة سيرجع إلى الصندوق..؟ هل سيصادرون أموال هذا الخائن لبلده...أمواله وأموال زوجته وأبناءه واصهاره...؟.ام عفى الله عما سلف...؟
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5 - العدل الأربعاء 29 يناير 2020 - 13:14
يستهل اكتر ،عاش العدل.لايمكن اصلاح الا مة الا باصلاح العدل والعدالة .
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6 - مواطن2 الأربعاء 29 يناير 2020 - 13:17
محاربة الفساد لا تتم باحكام خفيفة . المسؤولون عن تدبير الشان يجب ان يكونوا
قدوة لعباد الله.وعقوبتهم يجب ان تكون اشد باعتبارهم يمثلون المواطنين . يجب محاسبتهم ومحاكمتهم بالاقصى لانهم خانوا الامانة..وخيبوا آمال منتخبيهم وتصرفوا بطريقة غير قانونية في مال الشعب...المنتخبون جعلوا من سيارات الدولة ومن كراسي المسؤولية ملكية خاصة بهم .يتحكمون في رقاب الناس حسب هواهم.ولو كانوا يدركون انهم سيحاسبون في يوم من الايام لما ترشح احدهم لمنصب المسؤولية....لذلك سمي المغرب ببلاد الغرائب والعجائب.
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