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الرئيسية | حوادث | السرقة توقع بشاب في قبضة الأمن ببني مكادة

السرقة توقع بشاب في قبضة الأمن ببني مكادة

السرقة توقع بشاب في قبضة الأمن ببني مكادة
هسبريس - عبد الواحد استيتو
الخميس 30 يناير 2020 - 06:35

أوقفت مصالح أمن منطقة بني مكادة بطنجة شابا يشتبه في قيامه بعمليات سرقة بالمنطقة وثقتها عدسات كاميرا مراقبة بأحد المحلات بحي كورزيانة.

المصالح الأمنية لمنطقة بني مكادة تفاعلت بجدية وبسرعة مع مضمون شريط فيديو تم الترويج له عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث عملت مباشرة على إجراء قراءة تقنية لمضمونه وتمكنت من تشخيص هوية المعنيين وتوقيف أحدهما الذي يعتبر الفاعل الرئيس في عملية السرقة بالحي المذكور.

الموقوف، البالغ من العمر 19 سنة، سيتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه حول الموضوع بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، والقيام بمباشرة إجراءات التعرف من طرف الضحية، في حين ما زال البحث جاريا لتوقيف شريكه الظاهر في الفيديو الذي تم تحديد هويته الكاملة.

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