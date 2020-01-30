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جمارك فاس تحجز أطنانا من "الميكا" بباب الغول
تمكنت مصالح الجمارك بمدينة فاس، من حجز أزيد من 8 أطنان من الأكياس البلاستيكية مختلفة الأحجام والألوان كانت معدة للترويج، وذلك في عملية مداهمة لأحد المستودعات الكائنة بحي باب الغول وسط المدينة.
ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فإن عملية التدخل، التي تمت تحت إشراف مصالح النيابة العامة المختصة، شاركت فيها مصلحة الأبحاث التابعة للمديرية الجهوية لإدارة الجمارك بفاس مكناس، وذلك بتنسيق مع قائد ملحقة سيدي إبراهيم والشرطة القضائية بفاس.
المصادر ذاتها أوضحت أن هذه العملية، التي جاءت بناء على إخبارية في الموضوع، لم تسفر عن أية توقيفات، مبرزة أن تعميق البحث في هذه القضية جار من طرف المصالح المختصة.