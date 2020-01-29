إيقاف متورط في تزوير وثائق للحصول على "فيزات"

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، الأربعاء، شخصا يشتبه في تورطه في التزوير في محررات رسمية وفي وثائق تدخل في إعداد ملفات طلبات الحصول على التأشيرة لولوج دولة أجنبية.

وكانت فرقة مختلطة تتكون من الشرطة القضائية بمدينة طنجة، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعناصر من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، "قد باشرت إجراءات البحث والتحري، حيث جرى توقيف المشتبه فيه بحي السعادة بمدينة طنجة"، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

عملية توقيف المعني، وفق المصدر ذاته، تمّت وهو في حالة تلبس بحيازة معدات معلوماتية يشتبه في تسخيرها لأغراض التزوير، و20 ملفا يتضمن وثائق إدارية ومستندات شخصية في اسم الغير، علاوة على 80 طابعا مزورا يحمل خاتم مؤسسات عمومية ووكالات بنكية وموثقين وسلطات محلية وغيرها.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يستغل الطوابع المحجوزة في تزوير الوثائق المحاسبية والكشوفات البنكية والسجلات التجارية والشواهد الإدارية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على التأشيرة لبعض الدول الأوروبية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

ووفق بلاغ المديرية دائما، فقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع القضايا الإجرامية التي يشتبه في تورط المعني بالأمر في ارتكابها، وكذا تحديد المستفيدين من أفعاله الإجرامية، ورصد باقي الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.