24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:24
|13:45
|16:34
|18:59
|20:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب يضعُ العائدين من "ووهان" في الحجر الصحي لـ 20 يوماً
- "إيكيا" تغلق متاجر بالصين بسبب فيروس كورونا
- تمويل الاقتصاد الوطني
- الملك يصدر عفوا استثنائيا على عشرات السجناء
- المغرب يُقَدر جهود إدارة ترامب ويَعِد بدراسة تفاصيل "صفقة القرن"
تاريخ الدولة المغربية يتأرجح بين "الإيديولوجية والإرث الخلدوني" (5.00)
الاتحاد الأوروبي ينتظر توافق الرباط ومدريد حول الحدود البحرية (5.00)
أمازيغ كاتب: تبون مفُروض على الجزائريين .. والأفكار أهم ثورة (5.00)
- أساتذة يخشون فقدان "الهيبة بالأقسام" بعد حبس "أستاذ تارودانت" - (112)
- جطو: ديون الدولة تضاعفت .. والفقر "يتفوق" على الاستثمارات - (90)
- شغيلة التعليم تفتح باب "الاحتجاجات" بعد حبس "أستاذ تارودانت" - (89)
- عباس: القدس ليست للبيع .. و"صفقة القرن" إلى مزبلة التاريخ - (55)
- "أمودّو" ينبش في خبايا "الجينات المغربية" لسكان "جزر الكناري" - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقيف عون سلطة بالحي المحمدي بتهمة الابتزاز
في الوقت الذي أسقط فيه الرقم المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، التابع لرئاسة النيابة العامة، مساء الاثنين الماضي، موظفا بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء في حالة تلبس بتسلم رشوة، أطاح الرقم ذاته بعون سلطة (مقدم) بتهمة الابتزاز.
عون السلطة الذي ينتمي إلى عمالة عين السبع الحي المحمدي وجد نفسه محاطا بعناصر الضابطة القضائية، بعدما تقدم أحد سكان حي الخليل بالحي المحمدي بشكاية لدى النيابة العامة يؤكد فيها تعرضه للابتزاز من طرف العون المذكور مقابل غض الطرف عن بناء عشوائي.
وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تم توقيف "المقدم" داخل إحدى المقاهي، بعدما تم نصب كمين له من طرف النيابة العامة، حيث تواعد مع "ضحيته" من أجل تسليمه المبلغ المالي المتفق عليه، إلا أن المصالح الأمنية أوقفته متلبسا بالارتشاء داخل المقهى.
وقد جرى على الفور نقل الموقوف إلى مقر الدائرة الأمنية للتحقيق معه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة بابتدائية عين السبع.
وتأتي هذه الواقعة بعد توقيف رئيس قسم الشكايات بالمحكمة الابتدائية بعين السبع "س. ع"، في كمين جرى تحت إشراف النيابة العامة، وهو متلبس بتسلم رشوة تصل قيمتها إلى 5000 درهم