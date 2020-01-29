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الرئيسية | حوادث | توقيف عون سلطة بالحي المحمدي بتهمة الابتزاز

توقيف عون سلطة بالحي المحمدي بتهمة الابتزاز

توقيف عون سلطة بالحي المحمدي بتهمة الابتزاز
هـسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 29 يناير 2020 - 18:15

في الوقت الذي أسقط فيه الرقم المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، التابع لرئاسة النيابة العامة، مساء الاثنين الماضي، موظفا بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء في حالة تلبس بتسلم رشوة، أطاح الرقم ذاته بعون سلطة (مقدم) بتهمة الابتزاز.

عون السلطة الذي ينتمي إلى عمالة عين السبع الحي المحمدي وجد نفسه محاطا بعناصر الضابطة القضائية، بعدما تقدم أحد سكان حي الخليل بالحي المحمدي بشكاية لدى النيابة العامة يؤكد فيها تعرضه للابتزاز من طرف العون المذكور مقابل غض الطرف عن بناء عشوائي.

وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تم توقيف "المقدم" داخل إحدى المقاهي، بعدما تم نصب كمين له من طرف النيابة العامة، حيث تواعد مع "ضحيته" من أجل تسليمه المبلغ المالي المتفق عليه، إلا أن المصالح الأمنية أوقفته متلبسا بالارتشاء داخل المقهى.

وقد جرى على الفور نقل الموقوف إلى مقر الدائرة الأمنية للتحقيق معه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة بابتدائية عين السبع.

وتأتي هذه الواقعة بعد توقيف رئيس قسم الشكايات بالمحكمة الابتدائية بعين السبع "س. ع"، في كمين جرى تحت إشراف النيابة العامة، وهو متلبس بتسلم رشوة تصل قيمتها إلى 5000 درهم

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