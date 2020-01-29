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الرئيسية | حوادث | حيازة المخدرات توقع شخصا بيد أمن ميناء طنجة‎

حيازة المخدرات توقع شخصا بيد أمن ميناء طنجة‎

حيازة المخدرات توقع شخصا بيد أمن ميناء طنجة‎
هسبريس - عبد الواحد استيتو
الأربعاء 29 يناير 2020 - 20:15

أوقفت مصالح أمن ميناء طنجة المدينة شخصا كان يعمل حارس أمن خاص بالحوض المائي لمراكب الصيد التقليدي داخل الميناء بتهمة حيازة كمية من مخدر الشيرا.

الموقوف، البالغ من العمر 24 سنة، ضبط من طرف عناصر الأمن العاملة بنقطة المراقبة الأمنية الموجودة بالباب الرئيسي بميناء الصيد، حيث ثم إخضاعه للتفتيش الوقائي نظرا لشكوك حامت حوله بسبب لباسه الفضفاض، وكذا عدم توفره على تصريح للولوج إلى داخل الميناء من طرف الشركة المكلفة.

عملية التفتيش والجس الوقائي أسفرت عن حجز 6 كيلوغرامات من مخدر الشيرا ملفوفة حول جسمه بعناية فائقة.

وقد تم وضع الموقوف رهن إشارة فرقة الشرطة القضائية العاملة بميناء طنجة المدينة قصد تعميق البحث معه حول الموضوع.

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