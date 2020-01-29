الشرطة تحبط محاولة انتحار شاب في القصر الكبير‎

هسبريس من القصر الكبير

تمكن أمن القصر الكبير، رفقة السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، اليوم، من إفشال محاولة انتحار شاب من فوق سطح أحد المنازل بشارع بوغالب.

المعني بالأمر "ح. ش"، وفق مصادر مقربة منه، كان يعاني من مشاكل عائلية ونفسية، ويتعاطى المخدرات، كما كان يمارس العنف في حق والده.

إفشال المحاولة، وفق شهود عيان، تم من طرف الأمن ومجموعة من معارف المعني بالأمر، حيث تمكنوا من تهدئته وإقناعه بالنزول، ليتم بعدها نقله إلى المستشفى المدني بالقصر الكبير ومنه إلى مفوضية الشرطة بالمدينة للتحقيق معه.