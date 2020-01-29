24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2413:4516:3418:5920:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تاريخ الدولة المغربية يتأرجح بين "الإيديولوجية والإرث الخلدوني" (5.00)

  2. الاتحاد الأوروبي ينتظر توافق الرباط ومدريد حول الحدود البحرية (5.00)

  3. المغاربة يخلدون ذكرى انتفاضة 29 يناير 1944 (5.00)

  4. هل نحجب حقيقة العنف؟! (5.00)

  5. أمازيغ كاتب: تبون مفُروض على الجزائريين .. والأفكار أهم ثورة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | البحرية الملكية توقف 210 مرشحين للهجرة السرية

البحرية الملكية توقف 210 مرشحين للهجرة السرية

البحرية الملكية توقف 210 مرشحين للهجرة السرية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 يناير 2020 - 18:40

أفاد مصدر عسكري بأن خفر السواحل التابعين للبحرية الملكية، كانوا في مهمة دورية بعرض المتوسط، تمكنوا، ليلة 27 و28 يناير الجاري، من توقيف 210 مرشحين للهجرة غير الشرعية، من بينهم 8 مغاربة، كانوا على متن قارب تقليدي.

وأوضح المصدر ذاته أن جميع المرشحين أعيدوا سالمين، بعد تلقيهم للعلاجات الضرورية، إلى الموانئ المتوسطية للمملكة من أجل استكمال الإجراءات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.