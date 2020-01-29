البحرية الملكية توقف 210 مرشحين للهجرة السرية

هسبريس من الرباط

أفاد مصدر عسكري بأن خفر السواحل التابعين للبحرية الملكية، كانوا في مهمة دورية بعرض المتوسط، تمكنوا، ليلة 27 و28 يناير الجاري، من توقيف 210 مرشحين للهجرة غير الشرعية، من بينهم 8 مغاربة، كانوا على متن قارب تقليدي.

وأوضح المصدر ذاته أن جميع المرشحين أعيدوا سالمين، بعد تلقيهم للعلاجات الضرورية، إلى الموانئ المتوسطية للمملكة من أجل استكمال الإجراءات.