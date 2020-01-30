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كُتّاب وآراء
"نبش قبر" يستنفر مصالح الدرك في مولاي بوعزة
فتحت عناصر الدرك الملكي ببلدة مولاي بوعزة إقليم خنيفرة، الأربعاء، تحقيقا لمعرفة ملابسات وأسباب حادث نبش قبر شخص ميت منذ سنوات.
هذا التحقيق جاء بعدما وجهت ثلاث جمعيات شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، الثلاثاء، تدعوه فيها إلى "فتح تحقيق وإجراء كل التحريات الضرورية لمعرفة هوية الفاعل".
الشكاية الموجهة نسختان منها أيضا إلى كل من عامل إقليم خنيفرة ومندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حملت توقيعات كل من جمعية النهضة للتنمية، وجمعية يد الخير للتنمية الاجتماعية والإنسانية، والجمعية الخيرية الإسلامية بوحسوسن مولاي بوعزة.
وفي هذا الإطار، قال محمد السعداني، فاعل جمعوي بمولاي بوعزة، تفاعلا مع الموضوع، إن تفاصيل هذا الحادث تعود إلى يوم الاثنين ما قبل الماضي (20 يناير الجاري)، لما أقبل شخص أو أكثر على نبش قبر المسمى قيد حياته "باعلام"، ما أغضب الساكنة التي عبرت عن قلقها إزاء هذا الفعل الذي لم يسبق لمولاي بوعزة أن عاشت مثله من ذي قبل.
وزاد السعداني، في تصريح لهسبريس، أن "هذا الجرم يجب ألا يمر مرور الكرام، وننتظر نتائج التحقيق لمعرفة هوية الفاعل، والأسباب التي دفعته إلى اقتراف هذا الفعل غير الأخلاقي واللاإنساني".
ولم يفوت الناشط نفسه الفرصة دون أن يدعو السلطات المحلية والمسؤولين، كل من موقعه، إلى تشييد سور محيط بالمقبرة حتى لا تسهل عملية الولوج إليها والعبث بالقبور.