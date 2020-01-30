"اختفاء عشريني" يثير استنفارا ببحيرة بين الويدان

ياسين أوشن من خنيفرة

أدى اختفاء شاب في ظروف غامضة بجماعة بني الويدان إقليم أزيلال، منذ السبت المنصرم، إلى استنفار عناصر الوقاية المدنية للبحث عنه لمعرفة مصيره المجهول إلى حد الساعة.

وفي هذا السياق، قال مصدر من جماعة بين الويدان إن الشاب المختفي يتحدر من دوار إرزان، ويسمى (ع. م)، ويبلغ من العمر 20 سنة، ويردَّد أنه يعاني نوبات مرض نفسي من حين إلى آخر.

المصدر نفسه أضاف، في تصريح لهسبريس، أن عناصر الوقاية المدنية تجندت، منذ إخطار السلطات بخبر اختفاء الشاب المذكور، للبحث عنه ببحيرة بين الويدان، لاحتمال غرقه بها، مستعينة بكلاب مدربة وزوارق مائية لتسريع عملية البحث، لا سيما بعد العثور يوم الثلاثاء على ملابسه بالقرب من جذع شجرة بمحاذاة البحيرة.