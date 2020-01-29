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الرئيسية | حوادث | اعتقال خادمة لسرقة مجوهرات مشغلتها ببرشيد‎

اعتقال خادمة لسرقة مجوهرات مشغلتها ببرشيد‎

اعتقال خادمة لسرقة مجوهرات مشغلتها ببرشيد‎
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 29 يناير 2020 - 22:10

أفادت مصادر هسبريس بأن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد تمكنت، اليوم، من إيقاف فتاة تبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة وإضرام النار عمدا.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن المشتبه فيها اقترفت عملية سرقة من داخل منزل مشغلتها السابقة، طالت مجموعة من الحلي والمجوهرات وساعات يدوية، قبل أن تعمد إلى إضرام النار فيها بغرض إخفاء معالم فعلها الجرمي.

وكانت الشرطة القضائية قد باشرت مجموعة من التحريات والأبحاث الميدانية، فور توصلها بشكاية الضحية؛ وهو ما مكّن من تشخيص هوية المشتبه فيها وتوقيفها. كما مكنت إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من إيقاف شخص يشتبه في تورطه في شراء الأشياء المتحصلة من هذه الجناية، واسترجاع جزء مهم من المسروقات.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بسطات بالاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي مع الاستماع إلى كل واحد منهما في محضر قانوني؛ للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، في انتظار عرضهما أمام ممثل الحق العام لاتخاذ المتعين في حقهما.

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