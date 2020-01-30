24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2313:4616:3519:0020:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. بأمر من الملك .. البنوك تطبق "أدنى معدل فائدة" لتمويل المقاولات (5.00)

  2. القضاء يرفض إطلاق سراح زعيم "مافيا عقارات" (5.00)

  3. بنسالم حميش يكشف حقيقة تمريغ اسم الإسلام في أوحال الإرهاب (5.00)

  4. القضاء يدين رئيس جماعة بأزيلال بالحبس النافذ (5.00)

  5. تقرير "الأنشطة الفلاحية" يضع المملكة في طليعة الدول المغاربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | خلاف زوجي يفضي إلى حجز 11 قنطارا من الكيف‎

خلاف زوجي يفضي إلى حجز 11 قنطارا من الكيف‎

خلاف زوجي يفضي إلى حجز 11 قنطارا من الكيف‎
هسبريس من تاونات
الخميس 30 يناير 2020 - 09:50

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بغفساي، مساء أمس، من حجز 11 قنطارا من الكيف المعد لاستخلاص مخدر "الشيرا" بكل من دواري حلابة والرتبة ضواحي غفساي.

مصادر هسبريس أوضحت أن هذا التدخل لعناصر الدرك الملكي جاء إثر نزاع عنيف نشب بين زوج وأصهاره بسبب التحاق الزوجة بمنزل أهلها بدوار حلابة، ورفضها الرجوع إلى بيت الزوجية الكائن بدوار الرتبة.

وأبرزت المصادر ذاتها أن التحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مع الطرفين أفضت إلى ضبط 6 قناطر من الكيف قرب منزل أصهار الزوج، بينما مكنت عملية تفتيش منزل هذا الأخير من حجز 5 قناطر أخرى من النبتة المحظورة نفسها.

مصادر الجريدة أوضحت أن عناصر الدرك الملكي أوقفت، إثر هذه العملية، كلا من الزوج وأحد أشقاء زوجته، الذي يشتغل عون سلطة بقيادة الودكة، مشيرة إلى أنه تم إحراق كمية الكيف المحجوزة بعين المكان بأمر من النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتاونات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.