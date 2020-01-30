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كُتّاب وآراء
خلاف زوجي يفضي إلى حجز 11 قنطارا من الكيف
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بغفساي، مساء أمس، من حجز 11 قنطارا من الكيف المعد لاستخلاص مخدر "الشيرا" بكل من دواري حلابة والرتبة ضواحي غفساي.
مصادر هسبريس أوضحت أن هذا التدخل لعناصر الدرك الملكي جاء إثر نزاع عنيف نشب بين زوج وأصهاره بسبب التحاق الزوجة بمنزل أهلها بدوار حلابة، ورفضها الرجوع إلى بيت الزوجية الكائن بدوار الرتبة.
وأبرزت المصادر ذاتها أن التحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مع الطرفين أفضت إلى ضبط 6 قناطر من الكيف قرب منزل أصهار الزوج، بينما مكنت عملية تفتيش منزل هذا الأخير من حجز 5 قناطر أخرى من النبتة المحظورة نفسها.
مصادر الجريدة أوضحت أن عناصر الدرك الملكي أوقفت، إثر هذه العملية، كلا من الزوج وأحد أشقاء زوجته، الذي يشتغل عون سلطة بقيادة الودكة، مشيرة إلى أنه تم إحراق كمية الكيف المحجوزة بعين المكان بأمر من النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتاونات.