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الرئيسية | حوادث | مصرع شخص في حادث سقوط ببئر لاستخراج الزنك

مصرع شخص في حادث سقوط ببئر لاستخراج الزنك

مصرع شخص في حادث سقوط ببئر لاستخراج الزنك
هسبريس من الرباط
الخميس 30 يناير 2020 - 14:10

فادت السلطات المحلية لإقليم فكيك بأن شخصا لقي مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه العرضي داخل بئر مرخص يستغل لاستخراج معدن الزنك، بجبل بوظهر، جماعة بني تدجيت.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم انتشال الضحية من داخل البئر ونقله إلى المركز الصحي لبني تدجيت لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن يتقرر نقله إلى المستشفى الإقليمي ببوعرفة، حيث وافته المنية إثر وصوله.

وقد تم فتح بحث بخصوص هذا الحادث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.

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