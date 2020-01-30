24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:23
|13:46
|16:35
|19:00
|20:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جمارك فاس تحجز أطنانا من "الميكا" بباب الغول
- المغرب يضعُ العائدين من "ووهان" في الحجر الصحي لـ 20 يوماً
- آلاف التوقيعات الافتراضية تلتمس منع دخول المسافرين الصينيين
- "إيكيا" تغلق متاجر بالصين بسبب فيروس كورونا
- الأبناك المغربية أمام مسؤوليتها التاريخية
بأمر من الملك .. البنوك تطبق "أدنى معدل فائدة" لتمويل المقاولات (5.00)
تقرير يُعري اختلالات نظام التأمين الإجباري عن المرض بالمغرب (5.00)
بنسالم حميش يكشف حقيقة تمريغ اسم الإسلام في أوحال الإرهاب (5.00)
- المغرب يُقَدر جهود إدارة ترامب ويَعِد بدراسة تفاصيل "صفقة القرن" - (162)
- حزب إسباني متطرّف يدق طبول الحرب أمام المغرب بسبتة المحتلة - (99)
- هل تسعى الجزائر إلى تحجيم الدور المغربي في حلّ الأزمة الليبية؟ - (82)
- بأمر من الملك .. البنوك تطبق "أدنى معدل فائدة" لتمويل المقاولات - (69)
- السلطات تمنع "أساتذة التعاقد" من وصول القصر الملكي بالبيضاء - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصرع شخص في حادث سقوط ببئر لاستخراج الزنك
فادت السلطات المحلية لإقليم فكيك بأن شخصا لقي مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه العرضي داخل بئر مرخص يستغل لاستخراج معدن الزنك، بجبل بوظهر، جماعة بني تدجيت.
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم انتشال الضحية من داخل البئر ونقله إلى المركز الصحي لبني تدجيت لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن يتقرر نقله إلى المستشفى الإقليمي ببوعرفة، حيث وافته المنية إثر وصوله.
وقد تم فتح بحث بخصوص هذا الحادث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.