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عملية ختان تقليدية تودي بحياة رضيع بكلميم
الخميس 30 يناير 2020 - 18:54
أودت عملية ختان تقليدية، اليوم الخميس، بحياة رضيع في شهره الأول بمدينة كلميم، إثر إصابته بنزيف استدعى نقله نحو مستعجلات المستشفى الجهوي حيث فارق الحياة.
وحسب مصدر هسبريس، فإن الرضيع، البالغ 28 يوما، لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المركز الاستشفائي متأثرا بنزيف دموي حاد.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، فتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها الأولية في الموضوع قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.