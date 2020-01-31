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كُتّاب وآراء
بحث يدقق في وفاة داخل سيارة أجرة بمدينة وزان
فتحت الشرطة القضائية بمدينة وزان تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف وملابسات وفاة شاب، أثناء نقله عبر سيارة أجرة إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة ذاتها.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك، الذي كان يشتغل قيد حياته مراقبا لعمال النظافة، كان في طريقه إلى المستشفى الإقليمي بوزان على متن سيارة أجرة من أجل الخضوع للعلاجات الضرورية جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.
وقد جرى إيداع جثة المفارق للحياة بمستودع الأموات الجماعي التابع لمصلحة حفظ الصحة قصد إخضاعها للمعاينة الطبية، قبل تسليمها إلى ذوي الهالك بعد استيفاء الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، تنفيذا لتعليمات وكيل الملك بابتدائية وزان.