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الرئيسية | حوادث | محاولة إدخال طفل إلى مليلية تورّط مغربيّتيْن

محاولة إدخال طفل إلى مليلية تورّط مغربيّتيْن

محاولة إدخال طفل إلى مليلية تورّط مغربيّتيْن
هيسبريس من الناظور
الخميس 30 يناير 2020 - 22:30

تمكّنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة مليلية، على مستوى البوابة الحدودية بني أنصار، من إلقاء القبض على مغربيتين حاولتا إدخال طفل سوري إلى داخل الثغر المحتل لإلحاقه بأمّه المتواجدة هناك.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن الشرطة شكّت في هوية الطفل البالغ من العمر 3 سنوات، الذي ادعت إحدى المغربيتين أنه ابنها مستعملة جواز سفر ابنها الأصلي وصورته، ما حذا بعناصر الشرطة إلى إجراء تحقيقات أفضت إلى عدم مطابقة الصورة في جواز السفر لوجه الطفل.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المغربيتين، البالغتين 28 و46 سنة من العمر، قامتا بتخدير الطفل بمادة مُنوّمة لتضليل عناصر الأمن وصرفها عن اكتشاف هويته أثناء عملية العبور.

وقد تم توقيف المغربيتين من طرف الشرطة الإسبانية في انتظار إحالتهما على العدالة، فيما تم نقل الطفل على متن سيارة إسعاف إلى قسم الطوارئ في المستشفى الإقليمي في انتظار إكمال كافة الإجراءات لتسليمه لوالدته اللاجئة في مليلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mjalwake fnew york الخميس 30 يناير 2020 - 22:44
l,enfant a pu entrer en espagne et les deux marocaines iront en prison et apres elles seront refouler. ..tout les passports sont biometric il est impossible d utiliser un faux passport ou essayer d utiliser un passport d une autre personne, ,,,plus il y,a l,ADN. ces 2 marocaines sont peut etre des hargawiyates qui ne connaissent rien.
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