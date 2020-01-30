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كُتّاب وآراء
محاولة إدخال طفل إلى مليلية تورّط مغربيّتيْن
تمكّنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة مليلية، على مستوى البوابة الحدودية بني أنصار، من إلقاء القبض على مغربيتين حاولتا إدخال طفل سوري إلى داخل الثغر المحتل لإلحاقه بأمّه المتواجدة هناك.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن الشرطة شكّت في هوية الطفل البالغ من العمر 3 سنوات، الذي ادعت إحدى المغربيتين أنه ابنها مستعملة جواز سفر ابنها الأصلي وصورته، ما حذا بعناصر الشرطة إلى إجراء تحقيقات أفضت إلى عدم مطابقة الصورة في جواز السفر لوجه الطفل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المغربيتين، البالغتين 28 و46 سنة من العمر، قامتا بتخدير الطفل بمادة مُنوّمة لتضليل عناصر الأمن وصرفها عن اكتشاف هويته أثناء عملية العبور.
وقد تم توقيف المغربيتين من طرف الشرطة الإسبانية في انتظار إحالتهما على العدالة، فيما تم نقل الطفل على متن سيارة إسعاف إلى قسم الطوارئ في المستشفى الإقليمي في انتظار إكمال كافة الإجراءات لتسليمه لوالدته اللاجئة في مليلية.