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انهيار حائط يزهق روح خمسيني بـ"كهف النسور"
الجمعة 31 يناير 2020 - 06:57
تسبب انهيار حائط في جماعة سيدي لامين قيادة كهف النسور إقليم خنيفرة، مساء أمس الخميس، في وفاة فلاح في الخمسينيات من عمره.
ووفق محمد بوفطيحي، نائب رئيس الاتحاد الجهوي لجمعيات المجتمع المدني لجهة بني ملال خنيفرة، فإن الفلاح المتوفى في مكان الانهيار، والمسمى قيد حياته (أ. س)، هو شقيق شيخ قبيلة أيت حمو، وكان بصدد هدم حائط؛ غير أن السقوط المباغت له تسبب في وفاته، بفعل حصاره تحت الأنقاض.
وزاد بوفطيحي، في تصريح لهسريس، أنه بمجرد علمها بالحادث، حلت السلطات بعين المكان قصد فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الوفاة التي خلفت حزنا في نفوس أسرته.