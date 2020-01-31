مصرع شخصين في حادثة سير بمدينة الداخلة

هسبريس من الداخلة

لقي شابان مصرعهما، الليلة الماضية، في حادث اصطدام بين دراجة نارية وسيارة خفيفة على مقربة من حي النهضة، وسط المجال الحضري لمدينة الداخلة.

واستنادا إلى مصدر لهسبريس فقد توفي سائق الدراجة النارية على الفور، فيما لفظ مرافقه أنفاسه الأخيرة بقسم المستعجلات، متأثرا بإصابة خطيرة على مستوى الرأس.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توجيه جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بالداخلة، في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا قصد الوقوف على ملابسات وظروف الحادث.